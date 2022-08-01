Назван человек, который заменит Федуна в «Спартаке»

В ближайшем будущем в руководстве московского «Спартака» могут произойти изменения. Пост президента «народной команды» покинет Леонид Федун. Вместо Федуна будет назначен экс-глава Премьер-лиги Ашот Хачатурянц, рапортует телеграм-канал Baza.

Напомним, что Леонид Арнольдович владеет «Спартаком» с 2004 года.

В минувшем сезоне чемпионата России «красно-белые» финишировали на десятой позиции.

В новом розыгрыше Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали семь баллов после трех туров и располагаются на втором месте в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Зениту».