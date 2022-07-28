В «Спартаке» прокомментировали процесс оформления Fan ID

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о процессе получения Fan ID в клубе.

«Клуб занимается оформлением всех необходимых документов. Думаю, успеем в срок», — цитирует Зеленова Sport 24.

Напомним, что в четвертом туре Российской премьер-лиги «Спартаку» предстоит выезд в Екатеринбург для встречи с «Уралом». Для прохода на стадион «Урала» необходимо иметь специальный паспорт болельщика (Fan ID).

В предстоящем третьем туре РПЛ «красно-белые» дома примут «Оренбург», игра пройдет 31 июля, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.