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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» прокомментировали процесс оформления Fan ID

28 Июля 2022 • 15:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о процессе получения Fan ID в клубе.

«Клуб занимается оформлением всех необходимых документов. Думаю, успеем в срок», — цитирует Зеленова Sport 24.

Напомним, что в четвертом туре Российской премьер-лиги «Спартаку» предстоит выезд в Екатеринбург для встречи с «Уралом». Для прохода на стадион «Урала» необходимо иметь специальный паспорт болельщика (Fan ID).

В предстоящем третьем туре РПЛ «красно-белые» дома примут «Оренбург», игра пройдет 31 июля, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал fan id Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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