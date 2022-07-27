Камоцци: «Спартак» помог Мозесу вырасти как игроку, надеюсь, что он останется»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника команды Виктора Мозеса.

Ранее сообщалось, что супруга нигерийского футболиста уговаривает его покинуть Россию. Также на возможный отъезд Мозеса может повлиять недавний уход экс-спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани, который убедил полузащитника вернуться в «Спартак» после летнего отпуска.

«Спартак» помог Мозесу вырасти как игроку, а Виктор, в свою очередь, помог клубу добиться успеха! Очень надеюсь, что Мозес всё же останется», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Мозес перешёл в «Спартак» осенью 2020 года из лондонского «Челси» на правах аренды, а уже менее чем через год московский клуб выкупил футболиста за 5 миллионов евро. Всего в составе «красно-белых» 31-летний нигериец провёл 55 матчей, забив девять голов и отдав девять результативных передач.