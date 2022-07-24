Орлов — о Соболеве: «Пора уже выгнать из себя «провинцию»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев, как говорится, постройнел. Неплох в подыгрыше, нацелен на ворота. Но ему надо играть аккуратнее. Пора уже выгнать из себя «провинцию», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По словам комментатора, Соболев раньше нырял и требовал пенальти, а сейчас фолит и провоцирует, ему нужно взрослеть.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор игрока с московским «Спартаком» рассчитан до 2026 года.