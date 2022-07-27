«Спартак» дважды отказал представителям Черышева

Воспитанник «Реала» Дмитрий Черышев мог продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По сведениям «Спорт-Экспресса», представители 31-летнего полузащитника два раза предлагали услуги футболиста «красно-белым», но «Спартак» оба раза ответил отказом.

Источник отмечает, что решение по Черышеву на тот момент принимал уже бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани, а сейчас клуб может вернуться к кандидатуре футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, Денис Черышев выступал за «Валенсию» с 2018 года. После окончания минувшего сезона игрок покинул команду на правах свободного агента.