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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» дважды отказал представителям Черышева

27 Июля 2022 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
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Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Воспитанник «Реала» Дмитрий Черышев мог продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По сведениям «Спорт-Экспресса», представители 31-летнего полузащитника два раза предлагали услуги футболиста «красно-белым», но «Спартак» оба раза ответил отказом.

Источник отмечает, что решение по Черышеву на тот момент принимал уже бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани, а сейчас клуб может вернуться к кандидатуре футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, Денис Черышев выступал за «Валенсию» с 2018 года. После окончания минувшего сезона игрок покинул команду на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Черышев Лука Каттани Трансферы футбола - лето 2022
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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