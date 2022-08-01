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Деменко: «Абаскаль объединил футболистов, расслабил их, они прониклись его идеями» эксклюзив

01 Августа 2022 • 11:57 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре с «Оренбургом» и старте команды в чемпионате.

- Вам понравилось, как вчера играл «Спартак»?

- «Спартак» играл здорово и заслуженно победил. Хотя многие писали, что если «Оренбург» не обыгрывать, тогда кого? Но сейчас со всеми командами не так просто соперничать. «Спартак» у себя дома выглядел хорошо и забил четыре мяча.

- Кажется, что игроки сами получают удовольствие от комбинационного футбола, в который играют, что у них нет натужности. Почему, как думаете?

- Давление снизилось. Может быть, Абаскаль в какой-то степени объединил ребят и расслабил их. Они стали играть в футбол.

- Согласны с тем, что Абаскаль ничего не стал ломать и сохранил все лучшее, что было?

- Он просто просмотрел матчи до своего прихода и в процессе работы тоже делал выводы. Он понял, что не надо ничего менять, а можно отталкиваться от того, что есть. Плюс улучшать свои сильные стороны.

- Как вам игра в обороне в отсутствии Джикии?

- Вчера мы не увидели проблем. Джикия – это потеря, но мы ее не заметили. Ребята перестроились и спокойно играли. Мы видим «Спартак», который действительно получает удовольствие от футбола. Раньше было давление, а сейчас его нет. Может это связано с тем, что в руководстве клуба что-то меняется.

- Вы читали новость, что Леонид Федун может уйти из «Спартака»?

- Читал. Пишут, что Хачатурянц может прийти. Пока это только разговоры. Может быть, есть давление руководства сверху. Слышал, что Федун с семьей может уехать из России. Это все похоже на правду.

- Промес в трех стартовых матчах набрал пять очков по системе «гол+пас». Что думаете о его игре и показателях? У него снова горят глаза, и он очень заряжен на результат.

- Пришел новый тренер, который прекрасно все понимает. Идет общение. Ребята прониклись идеями тренера. Они поняли, что как бы там ни было, надо себя проявлять, чтобы дальше себя зарекомендовать. Плюс у игроков хорошие контракты, есть что отрабатывать.

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- С другой стороны, иностранцев сложно мотивировать в отсутствие еврокубков.

- Это так. Но они понимают, что если остались в клубе, то надо работать по максимуму, чтобы в дальнейшем получить те условия, которые они хотят.

- Вам не кажется, что даже при такой результативности у «Спартака» пока слабая реализация моментов?

- Я бы так не сказал, все-таки команда забивает много. «Краснодару» тоже забили четыре мяча. Пока не вижу такой проблемы. Не все же моменты реализовывать. «Спартак» сейчас играет мобильно и интересно. Это очень важно.

- Как считаете, сможет ли такой «Спартак» бороться за чемпионство, все-таки три тура уже прошло и можно делать первые выводы?

- По игре можно сказать, что команда будет бороться за золото. Но надо делать выводы, когда пройдет туров десять. Тогда можно говорить, на что та или иная команда будет претендовать. «Зенит» выглядит сейчас компактнее и интереснее других клубов, но это не говорит о том, что он не будет терять очки. Важно держаться. «Армейцы» вчера вели 2:0, но пропустили два мяча и сыграли вничью с «Пари НН». Борьба будет, это однозначно. Нельзя сказать, что «Зенит» точно станет чемпионом.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Гильермо Абаскаль
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