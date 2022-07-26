В «Химках» назвали условие, при котором отпустят Глушакова в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал заявление полузащитника подмосковной команды Дениса Глушакова о том, что он готов вернуться в «Спартак».

Терюшков не стал исключать перехода футболиста в московский клуб, при условии, что Глушаков станет капитаном «красно-белых».

«Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. В составе «красно-белых» футболист стал чемпионам России, а также выиграл Суперкубок страны.