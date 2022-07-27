Шишкин: Абаскаль сможет найти замену Джикии

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал травму капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«В ситуации с Джикией важно как раз то, на какой срок он выбыл из-за травмы. Думаю, его есть, кем заменить», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Джикия является стабильным игроком, но главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет найти ему замену, плюс в игре с «Оренбургом» его отсутствие может быть и не заметно на поле.

Ранее в «Спартаке» заявили, что решение по участию Джикии в матче третьего тура против «Оренбурга» будет приниматься накануне игры, которая состоится 31 июля.