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Канчельскис: Если бы Мостовой возглавил «Спартак», всё стало бы нормально

24 Июля 2022 • 15:45 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Оренбург
31.07 17:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не понимает, почему «Спартак» боится назначать Александра Мостового на пост главного тренера.

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности», — приводит слова Канчельскиса Sport 24.

Эксперт считает, что в руководстве «Спартака» работают жулики, которые по непонятным для всех причинам боятся назначать Мостового главным тренером команды, клуб не дает ему проявить себя, хотя хуже уже не будет, а может и станет лучше.

Напомним, после финала Кубка России Паоло Ваноли покинул пост наставника «красно-белых». Клуб возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Андрей Канчельскис
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