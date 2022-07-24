Канчельскис: Если бы Мостовой возглавил «Спартак», всё стало бы нормально

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не понимает, почему «Спартак» боится назначать Александра Мостового на пост главного тренера.

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности», — приводит слова Канчельскиса Sport 24.

Эксперт считает, что в руководстве «Спартака» работают жулики, которые по непонятным для всех причинам боятся назначать Мостового главным тренером команды, клуб не дает ему проявить себя, хотя хуже уже не будет, а может и станет лучше.

Напомним, после финала Кубка России Паоло Ваноли покинул пост наставника «красно-белых». Клуб возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.