Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым заявил, что после ухода легионеров сила команд лиги выровняется.

- Уровень чемпионата ровный. «Зенит» - точно лидер. Кто-то, может быть, всё-таки составит конкуренцию. Надеюсь, что это будет «Спартак». У «красно-белых» и свои игроки более-менее есть, и иностранцы голодные. «Динамо» и «Факел» вот сыграли вничью. Непонятно, где было «Динамо», а где «Факел». Сыграли 3:3, и «Факел» даже владел преимуществом. А почему? Да потому что в «Динамо» один легионер, а в «Факеле» - ни одного. Все выровнялось. «Урал» и «Краснодар» - то же самое. Просто у «быков» есть футболисты чуть живее. Все игры такими будут. Кому-то просто чуть больше повезет. Есть «Зенит» и все остальные», - сказал Мостовой.