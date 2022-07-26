​Федун прокомментировал информацию о своём уходе из управления «Спартаком»

Во вторник в прессе появилась новая порция информации о том, что Леонид Федун перестанет управлять «Спартаком». Сообщалось, что в настоящий момент Федун передаёт дела представителям компании «Лукойл». Комментарий по поводу слухов для «РБК Спорт» дал сам Леонид Федун.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», - высказался Федун.

Стоит сказать, что в последние годы «Спартак» показывает далеко не самые лучшие результаты и попадает в скандалы, что оборачивается частыми перестановками на должности главного тренера и в спортивном менеджменте. Фанаты «красно-белых» то и дело критикуют Леонида Федуна.