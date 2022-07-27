Экс-администратор «Спартака» Хаджи — о словах Глушакова: Мне кажется, что это была шутка

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением возможном возвращении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в стан «красно-белых».

«Он уже свое в «Спартаке» отыграл. Человеческий ресурс, к сожалению, ограничен. У него уже и координация, и скорость пропали. Для «Спартака» он уже не подойдет», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Функционер считает, что даже опыта Глушакову не хватит для выступлений за «Спартак», там нужно больше двигаться, возможно, он пошутил про свое возвращение.

Ранее 35-летний Денис Глушаков заявил, что готов вернуться в московский «Спартак».

