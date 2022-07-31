​В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Федуна

На неделе футбольная Россия стала свидетелем нового витка слухов об уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу в московском клубе.

«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаётся. Вы видели, кто памятник открывал», - высказался Зеленов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье Леонид Федун посетил открытие памятника Игорю Нетто около «Открытие Арены».

В третьем туре Российской Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле. Игра стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.