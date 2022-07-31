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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Федуна

31 Июля 2022 • 16:17 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 0 ч. 6 мин.

На неделе футбольная Россия стала свидетелем нового витка слухов об уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу в московском клубе.

«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаётся. Вы видели, кто памятник открывал», - высказался Зеленов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье Леонид Федун посетил открытие памятника Игорю Нетто около «Открытие Арены».

В третьем туре Российской Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле. Игра стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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