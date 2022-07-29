Кавазашвили: Кокорин бы усилил «Спартак», ему нужно вернуться

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину нужно вернуться в стан «красно-белых».

«Кокорин однозначно усилил бы «Спартак». Думаю, ему нужно вернуться. У него талант от бога и не имеет никакого значения, в каком он состоянии находится», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что Кокорин мог бы забить за «Спартак» минимум 15 мячей за сезон, если бы вернулся в команду, он сейчас нужен «красно-белым».

Напомним, что 31-летний российский форвард перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». В Италии Кокорин провел лишь 11 матчей.