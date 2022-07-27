Бушманов — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: « Безусловно, это потеря»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Мозес — опытный игрок высокого уровня. Сейчас он — важная фигура для «Спартака». Безусловно, это потеря», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

По мнению специалиста, если игрок хочет уехать, то не стоит его держать. По поводу Антона Зиньковского, он хочет расти в «Спартаке», но на данный момент вряд ли сможет заменить Мозеса, добавил Бушманов.

Напомним, 31-летний полузащитник перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. В текущем сезоне он провел два матча и забил два мяча.