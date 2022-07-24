Определенна точная дата проведения ответного матча ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, когда состоится ответная встреча между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

«Ответный поединок пройдет 2 сентября на «Открытие Арене» в 19:00. Игра состоится в тех же составах», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Экс-игрок отметил, что «красно-белые» хотят взять реванш за поражение в предыдущем матче против «Зенита» (0:2) накануне Суперкубка России. Хочется пригласить всех болельщиков «Спартака» на этот матч, добавил Аленичев.

Напомним, что 4 сентября состоится матч 8-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».