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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Оренбургом»

01 Августа 2022 • 09:36 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, вернувшийся в состав команды после длительного перерыва, высказался о крупной победе над «Оренбургом» в матче третьего тура Премьер-лиги.

«Только положительные эмоции, вернулся на поле после долгой паузы. Очень рад. Мы провели неплохой матч, главное - набрали три очка», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. После этой «виктории» подопечные Гильермо Абаскаля набрали семь баллов и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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