Маслов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, вернувшийся в состав команды после длительного перерыва, высказался о крупной победе над «Оренбургом» в матче третьего тура Премьер-лиги.

«Только положительные эмоции, вернулся на поле после долгой паузы. Очень рад. Мы провели неплохой матч, главное - набрали три очка», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. После этой «виктории» подопечные Гильермо Абаскаля набрали семь баллов и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.