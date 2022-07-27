Александр Жирков может вернуться в «Спартак»

Экс-заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков снова может получить работу в московском клубе.

По сведениям Metaratings, «Лукойл» хочет вернуть Жиркова к управлению «Спартаком». Источник сообщает, что сам функционер не горит желанием возвращаться к работе в футбольной сфере, ему нужны гарантии в том, что он сам будет принимать важные решения.

Напомним, Жирков работал в «Спартаке» с 2013 по 2017 год. Он покинул команду сразу после чемпионского сезона, а потом неудачное выступление «красно-белых» многие связывали с его уходом.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун может покинуть свой пост и передать управление «Лукойлу», но сам Федун опроверг данную информацию.