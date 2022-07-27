Тарпищев: В игре «Спартака» видна мысль тренера

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сделал правильную расстановку, расставил футболистов по своим местам, учитывая сильные стороны. Вот в матче с «Краснодаром» было видно, что индивидуально игроки «Спартака» по позициям выше уровнем», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».

Эксперт заявил, что на поле видна мысль тренера, игроки стали показывать свои лучшие качества.

«Спартак» победил «Краснодар» с крупным счетом 4:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги. Следующую встречу «красно-белые» проведут 31 июля против «Оренбурга».