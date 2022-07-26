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Глушаков: «Я ещё игроком вернусь в «Спартак», подождите»

26 Июля 2022 • 10:30 Комментировать
Спартак Москва
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Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что в будущем может вернуться в «Спартак», за который уже выступал в период с 2013 по 2019 год.

«Жива ли идея в будущем возглавить «Спартак»? Я ещё игроком вернуть, подождите», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Отвечая на вопрос о своей хорошей игровой форме в столь преклонном для спортсмена возрасте, 35-летний футболист посоветовал молодым игрокам меньше сидеть за компьютерами и больше тренироваться.

Напомним, что Глушаков будучи футболистом московского клуба выиграл чемпионат России в 2017 году, а также стал обладателем Суперкубка страны.  

В текущем сезоне Глушаков провёл за «Химки» два матча, не отметившись в них результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков
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