Гулиев назвал Тедеско лицемером

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о взаимоотношениях с Доменико Тедеско во время совместной работы в «Спартаке».

Гулиев сказал Sport 24, что когда Тедеско только появился в команде, к нему подошел тренер по физподготовке Владимир Чепзанович и сказал, что «Тедеско очень любит таких игроков, ты ему нравишься». Сначала все было хорошо, но потом резко оказался на скамейке, хотел зимой уйти в аренду, но Тедеско не отпустил, сказал, что рассчитывает, но после сборов ничего не изменилось, сказал игрок.

«По мне — это лицемерие. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина!» — добавил Гулиев.