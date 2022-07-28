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Гулиев назвал Тедеско лицемером

28 Июля 2022 • 20:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о взаимоотношениях с Доменико Тедеско во время совместной работы в «Спартаке».

Гулиев сказал Sport 24, что когда Тедеско только появился в команде, к  нему подошел тренер по физподготовке Владимир Чепзанович и сказал, что «Тедеско очень любит таких игроков, ты ему нравишься». Сначала все было хорошо, но потом резко оказался на скамейке, хотел зимой уйти в аренду, но Тедеско не отпустил, сказал, что рассчитывает, но после сборов ничего не изменилось, сказал игрок.

«По мне — это лицемерие. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина!» — добавил Гулиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Аяз Гулиев Доменико Тедеско
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