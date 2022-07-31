​Сёмин считает «Спартак» претендентом на титул РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о «Спартаке» после успешной воскресной игры команды в РПЛ. Как известно, «красно-белые» в родных стенах разгромили «Оренбург» со счётом 4:1.

«Спартак» - молодцы. Хороший футбол, красиво в атаке играли. Может ли «Спартак» стать чемпионом? Они борются за это», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» входит в тройку лидеров Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала семь зачётных баллов в трёх прошедших турах чемпионата. Столько же очков имеют «Зенит» и ЦСКА.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт в ближайшую субботу, 6 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Урала» на выезде.