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Мостовой: «По-моему, Роша сыграл меньше игр в «Спартаке», чем Абаскаль»

25 Июля 2022 • 13:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.40 4.70 8.00
31.07 17:30

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что «красно-белые» могут разорвать контракт со своим полузащитником Педро Рошей, который в последний раз появлялся на поле в РПЛ в сезоне-2018/19.

«Мы толком и не увидели его игру. По-моему, Педро Роша сыграл меньше игр в «Спартаке», чем Абаскаль», – цитирует Мостового издание Sport 24.

Напомним, что последний сезон Педро Роша провёл на правах аренды за бразильский «Атлетико Паранаэнсе». За всё время футболист лишь 12 раз выходил в футболке московского «Спартака» в Российской премьер-лиге. В стан «красно-белых» Роша перебрался летом 2017 года из «Гремио».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Педро Роша
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