Зиньковский: «Просто надо было выиграть, и всё»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Эта победа позволила москвичам подняться на второе место в турнирной таблице. Хавбек московского клуба Антон Зиньковский поделился своим мнением о событиях игры.

- Знали, что, если выиграем сегодня 5:0, выходим на первое место, но не говорили об этом в раздевалке. Просто надо было выиграть и все, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В четвертом туре РПЛ московский «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.