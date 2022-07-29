Гаврилов: Кокорин может быть звездой, если вернётся в Россию

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

«Если Кокорин в Италии никому не нужен будет, то, наверное, в России его кто-то и подберет. Но сложно сказать, кому он сейчас понадобится», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Кокорин не выдерживает конкуренцию в Серии А, при этом в России он может быть звездой, может перейти в «Спартак», но вряд ли он будет полезен для команды.

Напомним, в январе 2021 года Кокорин перебрался в «Фиорентину» из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.