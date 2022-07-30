Романцев: «Работа Каттани в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

Напомним, 13 июля «Спартак» официально объявил об уходе Каттани, который не проработал в России и года.

«С Каттани я не знаком, о чём, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Каттани занял должность спортивного директора «Спартака» в конце декабря прошлого года. В период работы итальянского специалиста «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона, а также одержали победу в Кубке России.

Свой следующий матч москвичи проведут 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.