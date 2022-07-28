Гулиев рассказал, какой фактор повлиял на его переход в «Химки»

Полузащитник Аяз Гулиев рассказал, что повлияло на его переход в «Химки».

«Один из факторов моего перехода — то, что сейчас в «Химках» очень много ребят, с которыми я пересекался в «Спартаке». Перешел в команду меньше месяца назад, но адаптироваться к новому месту мне не нужно», — цитирует Гулиева Sport 24.

Футболист рассказал, что больше всего общается с Резиуаном Мирзовым, Александром Зуевым и Антоном Митрюшкиным.

Напомним, Гулиев является воспитанником московского «Спартака». В текущем сезоне полузащитник «Химок» на поле не появлялся. Он подписал контракт с клубом на два года в текущее трансферное окно.