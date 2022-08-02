Раскрыта речь Федуна к футболистам «Спартака»

Бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», побывал в раздевалке команды после крупной победы над «Оренбургом» в рамках третьего тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли на своем поле со счетом 4:1.

Руководитель поздравил футболистов, назвав их игру шикарной.

«Молодцы, так держать. Успехов, команда есть. Старайтесь. Вперёд, «Спартак», - сказал Федун игрокам.

После этой победы «народная команда» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В четвертом туре «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом» на выезде.