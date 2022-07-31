Карпин: «Результат совсем на тоненького»

В третьем туре российской Премьер-лиги «Ростов» после двух ничьих в дебюте чемпионата сумел одержать первую победу в сезоне. Это случилось в игре с «Химками». Тем не менее, наставник «Ростова» Валерий Карпин не очень доволен выступлением команды, считая, что она не вполне заслуживала победы по своей игре.

- Результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком много необоснованных потерь без прессинга. Не знаю, с чем это связано. Отработали плохо, - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четвертом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Оренбург».