Мостовой уверен в победе «Спартака»

В очередном, третьем туре российской Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с «Оребнургом», эта игра состоится 31 июля, и бывший футболист клуба Александр Мостовой уверен в том, что «Спартак» возьмет три очка в противостоянии с дебютантом РПЛ. Он считает, что разница в классе между этими командами слишком велика.

- Не могу поверить, что «Спартак» после победы на классе над «Краснодаром» сможет потерять очки дома. «Оренбург» — обычная команда, не в сегодняшней ситуации «Спартак» будет проигрывать. У команды эмоциональный всплеск, позитивный фон вокруг, - цитирует Мостового «Матч ТВ».

После двух стартовых туров нового сезона российской Премьер-лиги у «Спартака» четыре очка.