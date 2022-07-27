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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Зиньковский способен заменить Мозеса

27 Июля 2022 • 14:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов предположил, кем «красно-белые» могут заменить полузащитника Виктора Мозеса.

«Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, у Зиньковского есть мастерство и потенциал, для первых матчей в «Спартаке» он выглядел неплохо, главное реализовать себя, тогда он сможет заменить Мозеса.

Ранее сообщалось, что 31-летний Мозес может покинуть «Спартак», его супруга настаивает на отъезде футболиста из России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Виктор Мозес Антон Зиньковский
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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