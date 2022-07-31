Федун ответил на вопрос о шансах «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с «Оренбургом» в третьем туре Премьер-лиги (4:1).

«Новый директор пока не найден. Пока мы видим хорошую работу Луки Каттани. Может ли такой «Спартак» бороться с «Зенитом»? Нам нужно, прежде всего, себя побеждать, а не кого-то. Когда это получается, то и игра такая шикарная бывает», - передает слова Леонида Федуна корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что в воротах «Оренбурга» «расписались» Кристофер Мартинс, Александр Соболев, а также Куинси Промес, забивший по голу в конце каждого тайма.