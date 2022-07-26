​«Оренбург» нашёл ошибку в таблице РПЛ

Российская премьер-лига представила исправленную версию турнирной таблицы чемпионата после двух туров. В ней «Динамо» располагается на второй позиции за счёт превосходства над «Спартаком», «Зенитом», «Химками» и «Ахматом» по разности мячей.

На публикацию таблицы отреагировал «Оренбург».

«Точно всё подсчитали? Если подсчёт такой, то мы на 7-м месте», - говорится в публикации пресс-службы «Оренбурга» в «Телеграме».

«Оренбург» в исправленной версии турнирной таблицы РПЛ идёт на девятом месте, хотя опережает «Сочи» и «Крылья Советов», стоящие выше, по разности голов (+1 против -1).