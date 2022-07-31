​«Зенит», «Спартак» и ЦСКА – на вершине РПЛ

Третий тур Российской премьер-лиги подходит к своему завершению. На текущий момент в турнирной таблице наблюдается троевластие. На вершине расположились три топ-клуба – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, которые раздобыли по семь зачётных баллов.

По разности мячей первыми идут «сине-бело-голубые» (9:1), вторыми – «красно-белые» (9:3), а третьими – «красно-синие» (7:2).

В воскресенье вечером в числе лидеров РПЛ может произойти пополнение. «Химки» догонят по очкам «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, если смогут победить в гостях у «Ростова». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.