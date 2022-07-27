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Шавло: «Не думаю, что «Спартак» возьмет Черышева»

27 Июля 2022 • 19:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в стан «красно-белых».  

«Не думаю, что «Спартак» возьмет Черышева, потому что в команде много игроков группы атаки. Да, он опытный футболист, но сложно покупать игрока, подверженного травмам», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что подписание такого игрока невыгодно для клуба в нынешней ситуации, сейчас нужно делать ставку на своих молодых игроков.

Ранее сообщалось, что представители Черышева два раза предлагали услуги футболиста «Спартаку», но москвичи оба раза ответили отказом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Денис Черышев
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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