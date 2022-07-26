Полузащитник аргентинского клуба «Аргентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин рассказал, когда прилетит в Россию для завершения своего перехода в «Оренбург».

«Все ли в порядке с моим перелетом? Да, я помню, что говорил вам о том, что все близко, но сейчас в Россию не так легко попасть, ха-ха. Вот как раз сейчас я нахожусь в российском посольстве, мы подали все необходимые бумаги, остается дождаться подтверждения и получить билеты. Я не знаю, как именно будет строиться маршрут, но мы завтра должны отправиться в путь. А так, все в порядке, я готов к вызову, проблема в том, что сейчас есть сложности с документами и логистикой, сделка с клубом в силе», — рассказал Флорентин «Евро-Футболу.ру».

В текущем году 23-летний аргентинец провёл за свой клуб 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флорентина в 2 миллиона евро.