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Аргентинский новичок «Оренбурга» Габриэль Флорентин рассказал, когда планирует приехать в Россию эксклюзив

26 Июля 2022 • 14:36 Комментировать
Аргентинос Хуниорс
...
Сан-Лоренсо
30.07 21:30

Полузащитник аргентинского клуба «Аргентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин рассказал, когда прилетит в Россию для завершения своего перехода в «Оренбург».

«Все ли в порядке с моим перелетом? Да, я помню, что говорил вам о том, что все близко, но сейчас в Россию не так легко попасть, ха-ха. Вот как раз сейчас я нахожусь в российском посольстве, мы подали все необходимые бумаги, остается дождаться подтверждения и получить билеты. Я не знаю, как именно будет строиться маршрут, но мы завтра должны отправиться в путь. А так, все в порядке, я готов к вызову, проблема в том, что сейчас есть сложности с документами и логистикой, сделка с клубом в силе», — рассказал Флорентин «Евро-Футболу.ру».

В текущем году 23-летний аргентинец провёл за свой клуб 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флорентина в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аргентинос Хуниорс Оренбург Трансферы футбола - лето 2022 Габриэль Флорентин
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