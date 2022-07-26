Гаврилов прокомментировал возможное возвращение Глушакова в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном возвращении Дениса Глушакова в стан «красно-белых».

«Пусть Денис сам решает, стоит ли ему возвращаться. То, что ему 35 лет — не помеха. Я до 43 лет играл. Если он найдёт общий язык с партнерами, то сможет помогать команде», — цитирует Гаврилова Metaratings.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хотел бы вернуться в «Спартак». Напомним, он выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год. 25-летний игрок выиграл с «красно-белыми» чемпионат России и Суперкубок страны. Контракт Глушакова с «Химками» истекает в 2024 году.