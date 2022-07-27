Кечинов отреагировал на возможный уход Мозеса из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Безусловно, тяжело будет заменить. Мозес — очень яркий и мастеровитый футболист. Если он уйдет, то это будет потеря для «Спартака», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт отметил, все убедились в мастерстве Мозеса, когда он вышел на замену в матче с «Ахматом» (1:1) и сравнял счет, «Спартак» тогда играл в меньшинстве, поэтому «красно-белым» будет сложно найти замену такому футболисту.

Ранее сообщалось, что агент Мозеса предлагает услуги полузащитника «Интеру», «Торино» и нескольким клубам из АПЛ.