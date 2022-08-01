Федун описал победу «Спартака» двумя словами

Бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», высказался о результате матча третьего тура чемпионата России против «Оренбурга». «Красно-белые» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1.

«Хорошая победа», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху на счету «Спартака» стало семь баллов. Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «красно-белые» проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится в субботу, 6 августа.