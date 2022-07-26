​Канчельскис: «Спартак» напоминает скандальное ток-шоу для домохозяек»

Андрей Канчельскис, известный в прошлом российский футболист, отреагировал на слухи о том, что Леонид Федун в скором времени перестанет управлять «Спартаком».

«Видимо клуб совсем в плачевном состоянии. Он [Федун] уже ничего не в силах поделать», - высказался Канчельскис, слова которого на своих страницах приводит sport24.

«На сегодняшний день «красно-белые» напоминают скандальное ток-шоу для домохозяек - одни сплетни и грязь», - поделился своими ощущениями экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что «Спартак» в последние годы то и дело оказывается в центре скандалов. В клубе регулярно меняются директора, спортивные менеджеры и тренеры.

Ближайший свой матч «Спартак» проведёт в последний день июля. Соперником команды Гильермо Абаскаля будет «Оренбург».