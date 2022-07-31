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Гаджи Гаджиев — о «Спартаке»: «К этой команде нет доверия»

31 Июля 2022 • 13:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 3 ч. 11 мин.

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Оренбург».

Специалист считает, что «красно-белым» не хватает стабильности, поэтому, по мнению Гаджиева, игра может сложиться неоднозначно.

«Фаворитом в сегодняшнем матче является «Спартак», но к этой команде нет доверия. «Красно-белые» в важном матче могут победить, а в следующей игре уступить», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени. После двух туров «красно-белые» имеют в своём активе четыре набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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