Гаджи Гаджиев — о «Спартаке»: «К этой команде нет доверия»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Оренбург».

Специалист считает, что «красно-белым» не хватает стабильности, поэтому, по мнению Гаджиева, игра может сложиться неоднозначно.

«Фаворитом в сегодняшнем матче является «Спартак», но к этой команде нет доверия. «Красно-белые» в важном матче могут победить, а в следующей игре уступить», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени. После двух туров «красно-белые» имеют в своём активе четыре набранных очка.