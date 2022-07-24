Джикия: «Четыре очка в двух матчах — хороший старт»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Четыре очка в двух матчах — хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме», — сказал Джикия на YouTube-канале «Футбол России».

Футболист отметил, что не обсуждает работу арбитров, а момент с пенальти в матче против «Краснодара» еще не видел.

В первом туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором туре разгромил «Краснодар» (4:1). Следующую встречу «красно-белые» проведут дома 31 июля против «Оренбурга».