Билялетдинов: «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

По мнению экс-футболиста, московской команде по силам завершить сезон в лидирующей тройке чемпионата.

«В этом году чемпионат будет проходить в особых условиях, потому что не все клубы укомплектованы, исходя из их амбиций. «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие, почему бы и нет», — приводит слова Билялетдинова «Metaratings».

Билялетдинов признал, что «красно-белым» будет непросто соперничать с «Зенитом» за первую строчку, но за призовые места — вполне реально.

После двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.