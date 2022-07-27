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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие»

27 Июля 2022 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

По мнению экс-футболиста, московской команде по силам завершить сезон в лидирующей тройке чемпионата.

«В этом году чемпионат будет проходить в особых условиях, потому что не все клубы укомплектованы, исходя из их амбиций. «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие, почему бы и нет», — приводит слова Билялетдинова «Metaratings».

Билялетдинов признал, что «красно-белым» будет непросто соперничать с «Зенитом» за первую строчку, но за призовые места — вполне реально.

После двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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