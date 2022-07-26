Канчельскис: «Похоже, весь трансферный бюджет «Спартака» ушёл на подарки Зареме»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис обрушился с критикой на «Спартак». Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» возмущает летняя трансферная кампания «красно-белых» без затрат.

«Спартак» деградирует всё сильнее. То, что клуб не может позволить себе никого купить, - позор», - высказался Канчельскис для sport24, обвиняя в сложившейся ситуации руководителей клуба.

«Похоже, весь бюджет ушёл на подарки Зареме», - предположил бывший игрок российской сборной.

«Спартак» стартовал в новом сезоне РПЛ с набора четырёх очков в двух турах. Команда Гильермо Абаскаля сначала поделила баллы с «Ахматом» (1:1), а затем разнесла «Краснодар» (4:1). Теперь «красно-белые» готовятся к противостоянию с «Оренбургом», которое пройдёт 31 июля.