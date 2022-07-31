Спортивный директор «Оренбурга» не утратил оптимизма после поражения от «Спартака»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Новичок РПЛ не смог оказать достойного сопротивления самому титулованному клубу России.

Тем не менее, спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев положительно оценил игру своей команды, считая, что она прибавляет в выступлениях.

- Хорошая, интересная игра, думаю, будем прибавлять. Быстрый гол немного повлиял на игру, не все сломал. Могло быть еще хуже, сейчас сложно сказать. Ничего, двигаемся дальше, - цитирует Андреева новостное агентство ТАСС.

В четвертом туре РПЛ «Оренбург» сыграет в гостях с «Ростовом», эта игра состоится седьмого августа.