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Глушаков: «Думаю, Зарема разбирается в футболе»

25 Июля 2022 • 13:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.40 4.70 8.00
31.07 17:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением в Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Футболист рассказал, что лично не знаком с Салиховой, однако отметил, что не испытывает негативных эмоций по отношению к супруге владельца московского клуба.

«Зарема — образованный человек, она закончила университет. Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. У каждого человека своё видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени. «Химки» в этот же день сыграют с «Ростовом», но стартует эта встреча в 20:00.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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