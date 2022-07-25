Глушаков: «Думаю, Зарема разбирается в футболе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением в Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Футболист рассказал, что лично не знаком с Салиховой, однако отметил, что не испытывает негативных эмоций по отношению к супруге владельца московского клуба.

«Зарема — образованный человек, она закончила университет. Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. У каждого человека своё видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени. «Химки» в этот же день сыграют с «Ростовом», но стартует эта встреча в 20:00.