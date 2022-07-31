Ловчеву нравится игра «Спартака»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Эта победа позволила москвичам подняться на второе место в турнирной таблице. Бывший футболист клуба Евгений Ловчев восторгается игрой команды. Он считает, что «Спартак» в этом компоненте уже практически не уступает «Зениту».

- По качеству игры в атаке я оптимистично настроен, без сомнения. На сегодняшний день столько моментов создавать и так ярко играть может только «Зенит», - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В четвертом туре РПЛ московский «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.