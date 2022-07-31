Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчеву нравится игра «Спартака»

31 Июля 2022 • 21:56 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Эта победа позволила москвичам подняться на второе место в турнирной таблице. Бывший футболист клуба Евгений Ловчев восторгается игрой команды. Он считает, что «Спартак» в этом компоненте уже практически не уступает «Зениту».

- По качеству игры в атаке я оптимистично настроен, без сомнения. На сегодняшний день столько моментов создавать и так ярко играть может только «Зенит», - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В четвертом туре РПЛ московский «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 1:1 Торпедо Москва
окончен Спартак Москва 4:1 Оренбург 1.55 4.20 5.70
окончен Ростов 1:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Ростова» и первое поражение «Химок» - видео видео
22:36 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга»: «Не хватило концентрации»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Вся борьба ещё впереди!»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчеву нравится игра «Спартака»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Просто надо было выиграть, и всё»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, как проходит процесс выздоровления
21:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев объяснил свой дерзкий ответ журналисту 2
21:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» не утратил оптимизма после поражения от «Спартака»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» и «Торпедо» поделили очки - видео видео
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Уткин подаёт, Комличенко забивает – и так третий матч подряд 1
21:06 · Россия. Первая лига
«Алания» и «Енисей» набрали по очку
21:01 · Россия. Первая лига
«Шинник» и «Балтика» не определили сильнейшего
20:59 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» вырвал победу в игре с «Кубанью» и единолично возглавил таблицу
20:58 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Спартака» Хлусевич: «Будем бороться за чемпионство»
20:34 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «За такой «Спартак» приятно болеть»
Все новости
Рекомендуем