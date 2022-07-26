В «Спартаке» изменится структура управления

В «Спартаке» происходят серьёзные перемены. Появилась информация о том, что Леонид Федун больше не будет управлять клубом – в настоящий момент функционер передаёт дела новым владельцам в лице «Лукойла».

Как видим, структура управления «Спартака» изменится. По данным телеграм-канала «Спартак КБ Телега», генеральный директор клуба Евгений Мележиков теперь будет иметь более широкие полномочия. При этом ключевые решения в стане «красно-белых» будут приниматься после квалифицированного анализа разных подразделений клуба. Чтобы при таком подходе команда получала пользу, в «Спартаке» будет усиливаться спортивный блок.