Абаскаль: «Что касается давления, то я тоже его не испытываю»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Сегодня первый домашний матч «Спартака» в сезоне и первый домашний матч для вас. Какие чувства испытываете? В предвкушении или, может быть, какое-то серьезное давление?

- Что касается ожиданий, я стараюсь их никогда не иметь, потому что это делает только хуже. Мы ждем матча и посмотрим, как он сложится. Что касается давления какого-то, то я тоже его не испытываю, мы рады провести первый домашний матч, потому что в эти три недели у нас были только выездные матчи, и мы чувствовали ту поддержку, которую нам оказывали, она действительно была очень сильна. И сегодня мы должны выйти на поле, показать лучшее, что мы можем, для болельщиков, которые будут на домашнем стадионе, а также для тех, кто будет смотреть по телевизору и находиться далеко от нас.