Смородская: «У «Спартака» четыре очка в двух турах? Прям великое достижение!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура РПЛ.

Смородская раскритиковала игру «быков», а также заявила, что «Спартак» пока рано относить к претендентам на чемпионство.

«С сожалением смотрю на «Краснодар». Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют.

Можно ли назвать «Спартак» претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано ещё. И что, что у них четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

После двух туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе одно набранное очко. «Спартак» же с четырьмя баллами занимает вторую строчку чемпионата.